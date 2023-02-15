В Думе предложили снова обсудить строительство отвода от "Северного потока" в Калининград

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Усиление антироссийской политики стран ЕС заставляет вновь поднять вопрос о строительстве отвода от "Северного потока" в Калининградскую область, написал в Telegram председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"На тему "Северных потоков" недавно беседовали с нашим партийным активом (ЛДПР - ИФ) в Калининграде. Регион сегодня подвергается откровенному шантажу со стороны непосредственных соседей-прибалтов", - сообщил депутат.

"А вот в том, что касается вариантов избежания "газовой зависимости" Калининградской области, решение есть. Нужно рассмотреть возможность протянуть в регион нитку газопровода как раз от "Северного потока". Это позволит стабилизировать, а затем и планово развивать калининградскую экономику", - считает он.

"По итогам обсуждения такого варианта калининградские коллеги попросили обратиться за поддержкой в правительство (России - ИФ). Так и сделаем", - отметил депутат.

Вопрос о строительстве калининградского отвода от "Северного потока" обсуждался ранее неоднократно, так как газ в регион идет транзитом через Литву. Однако после того, как под Калининградом был сдан в эксплуатацию морской терминал по приему СПГ и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский", вопрос сошел на нет.

Эксперты считают, что терминал и ПРГУ, а также уже действующее и расширяющееся ПХГ обеспечивают возможность получения газа морским транспортом в объеме до 3,7 млрд кубометров в год и способны при необходимости удовлетворить текущие и перспективные потребности Калининградской области.

При этом еще в 2013 году глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что проект терминала не является альтернативой проекту строительства отвода от "Северного потока". Тогда отмечалось, что "Газпром" протянет газопровод при условии, что в области появятся хотя бы два крупных потребителя газа, расходующих в год не менее чем по 2-2,5 млрд кубометров.