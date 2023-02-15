Генсек ШОС примет участие 17 марта в Москве в экономическом форуме СНГ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества примет участие в Международном экономическом форуме государств СНГ, сообщила в среду пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Генеральный секретарь ШОС г-н Чжан Мин по приглашению генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева примет участие в пленарном заседании ХV Международного экономического форума государств - участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы говорится, что генсек ШОС высказал уверенность, что предстоящая "сессия Форума станет новым знаковым международным событием, а его итоги будут способствовать укреплению равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в современных условиях".

Ранее сообщалось, что 17 марта в Москве одновременно с очередным заседанием Экономического совета СНГ пройдет XV Международный экономический форум государств - участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".