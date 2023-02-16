РФ может ударить по невоенным объектам в космосе, задействованным в конфликте на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Невоенные космические объекты, которые США и их союзники задействуют в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России, заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящей за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях", - сказал Воронцов на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Такая "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - добавил он.

По словам российского дипломата, "соответствующее провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте договора о космосе, предусматривающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом".