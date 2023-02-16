Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил увеличить интервал обязательных технических проверок бортовых устройств системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с нынешних трех лет из-за опасения дефицита таких устройств на фоне санкций и логистических проблем.

Министерство опубликовало на regulation.gov.ru соответствующий проект постановления правительства. Поправки, уточняющие прошлогоднее мартовское постановление №353, подготовлены по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Оператор "Платона" - ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС). Тариф госсистемы с 1 февраля 2023 года вырос на 30 копеек - до 2,84 рубля за 1 км пробега. Размер взимаемой оператором платы рассчитывается с помощью бортовых устройств, которые выдаются перевозчикам бесплатно и работают как трекеры. Собранные средства, как заверяют в РТИТС и Росавтодоре, направляются на капитальный ремонт федеральных автотрасс общего пользования.

"Установленный межповерочный интервал для используемых бортовых устройств составляет три года, в связи с чем изъятию у владельцев транспортных средств и замене в период с 2023 года по 2024 год подлежат более 700 тысяч устройств. Учитывая значительные осложнения логистики в условиях введенных экономических санкций, имеется риск нарушения поставок электронных компонентов, необходимых для производства бортовых устройств", - отмечает Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления.

Министерство опасается, что возможный дефицит платоновских устройств "приведет к кардинальному снижению объема поступлений платы в федеральный бюджет". По его данным, на середину февраля в "Платоне" зарегистрированы 1,744 млн грузовиков, принадлежащие более 770 тысячам владельцев. С конца 2015 года, когда госсистема, созданная на основании концессионного соглашения с РТИТС, начала работу, доход федерального дорожного фонда от поступления собранной платы и взысканных Ространснадзором штрафов превысил 216 млрд рублей.

До того, как массовый выпуск бортовых устройств для "Платона" смогут наладить российские производители, Минтранс предлагает разрешить Росстандарту устанавливать увеличенный межпроверочный интервал уже эксплуатируемых устройств.

Общественное обсуждение проекта постановления должно завершиться к 1 марта.

По данным ЕГРЮЛ, РТИТС принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%), бизнесмену Игорю Ротенбергу (23,5%), гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТСа Антону Замкову (7,5%).