Школы и вузы в новых регионах получат временные лицензии Рособрнадзора

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Образовательные учреждения на новых территориях России получат временные лицензии на осуществление образовательной деятельности до 1 января 2026 года, сообщил Рособрнадзор.

Лицензии им будут выдавать без проверки документов на предмет соответствия организации лицензионным требованиям и без аккредитационной экспертизы.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в новых регионах. После вступления в силу этого закона всем образовательным организациям на новых территориях нужно будет получить временную лицензию на право преподавать, а школам и организациям осуществление образовательной деятельности, а школам и организациям среднего профессионального и высшего образования - временное свидетельство о государственной аккредитации.