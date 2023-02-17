Думе предложили законодательно разрешить правительству не раскрывать статистику

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU -Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России, следует из законопроекта, одобренного думским комитетом по экономической политике.

Такую поправку к закону об официальном статистическом учете внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Максимом Топилиным. Депутаты должны его рассмотреть на пленарном заседании 22 февраля.

Сейчас по закону официальная статистическая информация является общедоступной, она может предоставляться заинтересованным пользователям или распространятся публично. Исключение сделано для информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, то есть которая относится к банковской тайне, коммерческой тайне, налоговой, врачебной или адвокатской тайне.

Внесенная депутатами поправка наделит правительство правом по своему усмотрению ограничивать доступ к статистике Росстата.

"Решениями правительства РФ об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", - говорится в законопроекте.

Федеральный план статистических работ опубликован на сайте Росстата. В него входят итоги Всероссийской переписи населения; итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП; произведенный ВВП в текущих и постоянных ценах; индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности; балансы продовольственных и товарных ресурсов; топливно-энергетические балансы; информация о потреблении основных продуктов питания и так далее.

В апреле 2022 года ФТС заявила, что приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций. Банк России также приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле товарами (по методологии платежного баланса). ЦДУ ТЭК в тот же период перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти.