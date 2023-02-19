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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Более 14,2 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 233 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 46,9%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение - в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 15 318 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 085.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне также сообщалось о 36 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 9 316 человек, или на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 166 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 799 умерших и 21 504 809 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 19 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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