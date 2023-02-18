Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15 318 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В больницы за сутки попали 1 504 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими на 0,4%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализированных отмечено в 32 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 15 359 заболевших, что стало максимальным значением с середины октября, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 41. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 13 октября 2022 года, когда сообщалось о более чем 15,4 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 38 умерших.

Выздоровели за сутки 11 439 человек, или на 1,7% больше в сравнении с 17 февраля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 152 402 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 763 умерших и 21 495 493 выздоровевших.