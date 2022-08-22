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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

"Деловая Россия" предложила мораторий на возбуждение налоговых дел при оплате недоимки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" предложил ввести мораторий на возбуждение уголовных дел по ряду налоговых составов при полной оплате недоимки.

Мораторий предлагается ввести до внесения в законы запрета возбуждать такие дела в подобных ситуациях, сообщили "Интерфаксу" в экспертном центре. Письма об этом направлены в Федеральную налоговую службу. Генпрокуратуру и Следственный комитет. Эксперты также попросили ФНС назвать срок, в течение которого недоимка должна быть погашена, чтобы материалы не направлялись в следственные органы. Ведомства также попросят дать внутренние разъяснения о недопустимости возбуждения уголовных дел при своевременном и полном погашении недоимки.

В июне 2022 года Минюст вынес на обсуждение законопроект об отмене уголовной ответственности за ряд налоговых преступлений при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов. Внести такие изменения в законодательство в апреле 2022 года поручил президент Владимир Путин после встречи с представителями "Деловой России".

"В ожидании внесения изменений в законодательство необходимо скорректировать правоприменительную практику возбуждения уголовных дел при возмещении налоговой недоимки", - считает член генсовета "Деловой России", руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. По ее мнению, введение моратория стимулирует должников гасить долги по налогам.

ФНС СКР Генпрокуратура Минюст Деловая Россия Екатерина Авдеева
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