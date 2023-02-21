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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Путин возложил на Запад ответственность за разжигание конфликта на Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и сегодняшнем руководстве Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

"Сегодняшний украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран", - добавил он.

Путин отметил, что "Запад использует Украину как таран против России и как полигон".

Российский лидер продолжил, заявив, что чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозы от своих границ.

Президент РФ заверил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт на Украине в глобальное противостояние.

"Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит, покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать", - сказал Путин.

По словам главы государства, "в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны".

"Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", - заявил Путин

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