Кремль возложил ответственность на США за деградацию отношений с Россией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что деградация российско-американских отношений - заслуга США.

"США вышли из договора по ПРО, как известно. Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали. Это целиком заслуга США", - сказал он.

"Именно они после распада СССР приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. Для этого стали грубо разрушать все основы мироустройства, заложенные после Второй мировой войны, чтобы перечеркнуть наследие и Ялты, и Потсдама", - заявил он и подчеркнул, что США старались перекроить мир под себя.

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