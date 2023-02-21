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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Кремль возложил ответственность на США за деградацию отношений с Россией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что деградация российско-американских отношений - заслуга США.

"США вышли из договора по ПРО, как известно. Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали. Это целиком заслуга США", - сказал он.

"Именно они после распада СССР приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. Для этого стали грубо разрушать все основы мироустройства, заложенные после Второй мировой войны, чтобы перечеркнуть наследие и Ялты, и Потсдама", - заявил он и подчеркнул, что США старались перекроить мир под себя.

Послание президента-2023

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
США Владимир Путин Ялтинский мир Потсдам
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