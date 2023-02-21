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Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

В Минпромторге рассчитывают, что это подстегнет спрос на отечественные IT-решения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил распространить льготы по налогу на прибыль на компании, приобретающие отечественное высокотехнологичное оборудование.

В послании Федеральному собранию он напомнил, что с 2023 года российские компании, приобретающие передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта, могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль.

"Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом - в 1,5 раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля", - уточнил он и предложил распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом".

Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, а также по порядку предоставления льгот.

В Минпромторге рассчитывают, что озвученная главой государства мера позволит нарастить спрос на отечественные высокотехнологичные решения, одновременно повысив эффективность проектов по модернизации действующих производств.

"Применение вычета с налога на прибыль от затрат на закупки российского, например, металлообрабатывающего оборудования и промышленных роботов окажет положительное влияние на экономику проектов модернизации мощностей и станет хорошим стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на отечественные производственные решения", - заявил через пресс-службу вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Минпромторг Денис Мантуров Владимир Путин
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