Путин обсудил с Матвиенко положения послания и планы Совета Федерации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече обсуждались основные положения оглашенного ранее во вторник послания главы государства Федеральному Собранию.

Матвиенко подробно информировала президента об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию, сказал Песков.