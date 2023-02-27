В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей

Он будет работать на постоянной основе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в Береговом проезде открылся единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Церемонию открытия провели вице-премьер Татьяна Голикова и мэр города Сергей Собянин.

"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца действует сложная система оказания специальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, - напомнил мэр. - Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО".

В центре можно будет получить "все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы", отметил Собянин. Работать в центре будут сотрудники и волонтеры.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, единый центр поддержки будет работать для всех участников СВО - контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Все они будут получать одинаковые меры социальной поддержки.

Центр будет работать на постоянной основе. К работе по социальной адаптации и оказанию поддержки участникам СВО планируется шире привлекать некоммерческие и благотворительные организации, в том числе путем выделения им целевых грантов.

"Персональные координаторы центра составят индивидуальные программы адаптации для каждого обратившегося к ним участника СВО и членов его семьи, помогут решить бытовые и социальные вопросы. Особое внимание будет уделено программам психологической поддержки, которые разработаны лучшими профильными организациями города. Центр поможет участникам СВО и членам их семей найти работу, предложит необходимое профессиональное обучение и повышение квалификации", - подчеркнули в мэрии.