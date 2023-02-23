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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.

Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад.

Президент РФ участвовал в церемонии вместе с ветеранами боевых действий, перед началом церемонии он пожал им руки. Среди них был отец Киприан (Валерий Бурков) - 65-летний герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. После начала спецоперации он посещает в госпиталях раненых военных для духовной и психологической поддержки.

В церемонии также участвовал герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы "Альфа" Сергей Милицкий, герой РФ, сенатор Дмитрий Перминов, а также активисты общественных патриотических организаций.

После возложения венков, минуты молчания и исполнения государственного гимна президент пообщался с ветеранами боевых действий. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.

Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь воинов, погибших в боях. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Владимир Путин
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