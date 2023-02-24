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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Количество погибших в ДТП с микроавтобусов в Самарской области возросло до шести

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в аварии с микроавтобус в Самарской области, произошедшей 23 февраля, возросло до шести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"В настоящее время девять пациентов находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. <...> К сожалению, один пострадавший скончался из-за тяжести полученных травм", - сообщили в правительстве.

Авария с участием трех автомобилей произошла в четверг утром в Нефтегорском районе на 83 км на дороге М-5 "Урал". Микроавтобус следовал из Самары в город Бузулук Оренбургской области. Ранее в ГУ МВД России сообщали о пяти погибших и 11 пострадавших.

Как уточнили в правительстве Самарской области, в настоящее время девять пациентов находятся под наблюдением врачей. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. Шестеро пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Самарская область
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