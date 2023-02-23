Фонд помощи семьям ветеранов СВО будет напрямую подчинен правительству

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фонд поддержки ветеранов СВО и их семей напрямую будет подчинен правительству РФ, позже помощь будет оказываться и другим категориям граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Фонд, о котором вы сейчас упомянули, его впишут в чисто государственную структуру, он и так будет государственным. Должны посоветоваться с депутатами, с министерством обороны, впишем и подчиним напрямую правительству", - сказал Путин, общаясь в четверг с ветеранами на церемонии после возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Президент подчеркнул, что это должна быть мощная, хорошая структура. "И самое главное, я об этом сказал, вы, наверное, обратили на это внимание, за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать, во всяком случае я на это очень рассчитываю", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что этот механизм будет обязательно функционировать так, как нужно для помощи людям. "И потом, как следующий шаг, впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые заслуживают и которыми государство занимается", - сказал он.