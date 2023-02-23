Путин пообещал военным священникам поддержку государства

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы дополнительных гарантий со стороны государства военным священникам, находящимся в зоне СВО, пообещал им поддержку государства.

"Мы совсем недавно говорили с патриархом, совсем недавно встречались, обсуждали все эти вопросы. Он эти вопросы поставил. Конечно, безусловно, а чем отличается священник, который ходит под пулями, от всех других военнослужащих? В этом случае - ничем. И конечно, мы это будем иметь в виду", - сказал Путин.

После церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены по случаю Дня защитника отечества Путин пообщался с ветеранами боевых действий, среди которых были и представители духовенства.

Священник поблагодарил президента за подготовку проекта указа о дополнительных гарантиях для священнослужителей, который будет, по его информации, предусматривать в том числе выплаты в случае ранения или гибели.

Путин подтвердил проработку этих вопросов и поблагодарил представителей духовенства за поддержку. "Мы не представляем нашего будущего без поддержки тех мужественных людей, которые представляют нашу армию, без поддержки духовенства. Мы очень на это рассчитываем и в будущей нашей совместной работе", - сказал президент.