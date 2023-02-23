Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Путин пообещал военным священникам поддержку государства

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы дополнительных гарантий со стороны государства военным священникам, находящимся в зоне СВО, пообещал им поддержку государства.

"Мы совсем недавно говорили с патриархом, совсем недавно встречались, обсуждали все эти вопросы. Он эти вопросы поставил. Конечно, безусловно, а чем отличается священник, который ходит под пулями, от всех других военнослужащих? В этом случае - ничем. И конечно, мы это будем иметь в виду", - сказал Путин.

После церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены по случаю Дня защитника отечества Путин пообщался с ветеранами боевых действий, среди которых были и представители духовенства.

Священник поблагодарил президента за подготовку проекта указа о дополнительных гарантиях для священнослужителей, который будет, по его информации, предусматривать в том числе выплаты в случае ранения или гибели.

Путин подтвердил проработку этих вопросов и поблагодарил представителей духовенства за поддержку. "Мы не представляем нашего будущего без поддержки тех мужественных людей, которые представляют нашу армию, без поддержки духовенства. Мы очень на это рассчитываем и в будущей нашей совместной работе", - сказал президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фонд помощи семьям ветеранов СВО будет напрямую подчинен правительству

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Минобороны РФ сообщило о падении Су-25 в Белгородской области

Белгородский губернатор сообщил о падении военного самолета

Пандемия коронавируса

Более 14,7 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Более 14,7 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

Что произошло за день: среда, 22 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });