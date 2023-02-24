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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Грантовое финансирование направят на подготовку мониторинга климатически активных веществ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Научные учреждения получат гранты на проведение исследований и разработок, необходимых для создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. В федеральном бюджете в ближайшие два года на это предусмотрено более 7,4 млрд рублей.

Постановлением, которое подписал 14 февраля премьер-министр Михаил Мишустин, утверждены правила предоставления этих средств, сообщает в пятницу сайт правительства.

Согласно сообщению, федеральное финансирование получат шесть научно-образовательных центров.

Среди них - Институт вычислительной математики им. Г.И.Марчука, который разработает глобальную модель земной системы мирового уровня. Такая разработка необходима для сценарного прогнозирования климатических изменений, для более точных и надёжных климатических прогнозов.

Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова с помощью федеральных средств проведёт работу по расширению системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования на территории России. Такой мониторинг станет основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов, позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики, отметили в правительстве.

Институт народнохозяйственного прогнозирования получит грант на разработку мер адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Эта же организация создаст методику разработки сценариев и моделей оценки социально-экономических эффектов реализации климатической повестки и политики низкоуглеродного развития, а также мер по декарбонизации экономики, энергетики и промышленности, говорится в сообщении.

Разработкой системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов займётся Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, в Институте океанологии им. П.П.Ширшова создадут систему климатического и экологического мониторинга Мирового океана, а Институт глобального климата и экологии им. Ю.А.Израэля проведёт цифровизацию и актуализацию Национального кадастра парниковых газов.

Инновационный проект "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" был утверждён правительством в октябре 2022 года. Его реализация поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан, напомнили в кабинете министров.

правительство Михаил Мишустин
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