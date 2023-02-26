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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Что произошло за день: воскресенье, 26 февраля

Шойгу о получаемом Киевом оружии, массовая авария на М-11 и госпитализация Леонида Рошаля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от дальнобойности поставленного Украине западного оружия, заявил Сергей Шойгу.

- Путин заявил о поддержке Москвой многополярного мира, а не отвечающего лишь интересам США. Президент РФ также констатировал, что приостановка участия России в ДСНВ связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение Москвы.

- Массовая авария произошла на трассе Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области. В ДТП, которое произошло в условиях непогоды, погиб один человек. Движение на Москву было перекрыто, развернут пункт обогрева для водителей, застрявших в пробке.

- Хирург Леонид Рошаль планово госпитализирован для проведения операции. В Национальной медицинской палате России отметили, что операция по замене тазобедренного сустава прошла хорошо.

- Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии. На борту рыболовецкого судна находились 180 человек, около 50 из них удалось спасти.

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