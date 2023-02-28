Источник сообщил об отмене всех ограничений на полеты в "Пулково"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет рейсы без ограничений, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в авиаотрасли.

"Все ограничения по состоянию на 12:00 мск сняты", - сказал собеседник.

Ранее во вторник в администрации Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. При этом в Смольном не называли причины возникновения данной ситуации. Согласно сообщению, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов, "аэропорт и его службы работают в штатном режиме".

Вслед за сообщением властей города авиакомпания "Россия" около 11:30 по московскому времени сообщила, что скорректировала выполнение нескольких рейсов в "Пулково" и из него. Перевозчик отметил, что корректировки были сделаны "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства".

В частности, рейс FV 6018 Москва ("Внуково") - Санкт-Петербург был отправлен в аэропорт вылета. Ожидалась также задержка вылетов из Санкт-Петербурга рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву ("Внуково"), FV 6565 и FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.