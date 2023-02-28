Смольный подтвердил снятие ограничений на полеты в петербургский аэропорт Пулково

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково с полудня вновь принимает и отправляет гражданские рейсы без ограничений, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

"Небо над Петербургом открыто - все временные ограничения сняты", - говорится в сообщении телеграм-канала Смольного, опубликованном около 12:30 по Москве.

Около 11:00 во вторник там же было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты. Причины возникновения ситуации не указывались. Согласно сообщению, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов, "аэропорт и его службы работают в штатном режиме".

Вслед за сообщением властей города авиакомпания "Россия" около 11:30 сообщила, что скорректировала выполнение нескольких рейсов в "Пулково" и из него после того. Перевозчик отметил, что корректировки были сделаны "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства".

В частности, рейс FV 6018 Москва ("Внуково") - Санкт-Петербург был отправлен в аэропорт вылета. Ожидалась также задержка вылетов из Санкт-Петербурга рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.

Около 13:00 о корректировке расписания авиарейсов в Пулково "в соответствии с информацией Госкорпорации по ОрВД об ограничении использования воздушного пространства Санкт-Петербурга" также сообщил "Аэрофлот".

В частности, рейс SU1002 Москва - Калининград, как сообщил перевозчик, вернулся в "Шереметьево" и будет выполнен позже. Рейс SU014 Москва - Санкт-Петербург также вернулся в "Шереметьево". Кроме того, был отменен рейс из Санкт-Петербурга SU015 и рейсы SU018/019 Москва - Санкт-Петербург - Москва. Рейс SU016/017 Москва - Санкт-Петербург - Москва будет выполнен на воздушном судне большей вместимости - Вoeing 777.

Пассажирам задержанных рейсов авиакомпаний группы "Аэрофлот" будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам компаний.

Уже около 12:00 осведомленный источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что к полудню все введенные в первой половине дня ограничения были сняты.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в "Пулково" заявил: "Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые были и последуют от авиационных властей и от военных". На уточняющий вопрос, есть ли у президента РФ информация на этот счет, Песков сказал: "У президента полная информация на этот счет".

Около 13:00 министерство обороны РФ сообщило, что на западе России прошла тренировка дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО), отработано взаимодействие с гражданскими органами, задействованы истребители.

"28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".

"В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", - отметило Минобороны.