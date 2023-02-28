Совет по кодификации при президенте не поддержал законопроекты о цифровом рубле

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет по кодификации при президенте не поддержал проекты законов о введении и регулировании цифрового рубля, в частности у членов совета возникли вопросы к структуре правоотношений Банка России и участников платформы цифрового рубля.

Об этом через пресс-службу комитета Госдумы по законодательству сообщил председатель комитета и самого совета Павел Крашенинников.

Ранее проекты критиковали правовое управление парламента и комитет по информационной политике Госдумы.

Группа депутатов и сенаторов внесла в палату законопроекты о цифровом рубле (№ 270852-8 и № 270838-8) в конце декабря 2022 года. В числе авторов проектов глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев и Андрей Клишас.

Документы определяют правовой режим и правила использования цифрового рубля, правила его оборота. Согласно законопроекту, цифровой рубль становится безналичным денежным средством, валютой России. Ответственность за сохранность цифровых рублей несет Банк России. Законопроект вносит изменения в ряд статей Гражданского Кодекса, а также дополняет положениями о цифровом рубле законы о банкротстве, исполнительном производстве, национальной платежной системе, персональных данных.

""С учетом развития новых технологий, перехода к их использованию в финансовых и платежных системах, сама по себе идея о цифровой форме существования национальной валюты не вызывает возражений. Однако ее реализация в законодательстве требует проработки ряда концептуальных вопросов, ответы на которые, к сожалению, в законопроектах не просматриваются", - отметил Павел Крашенинников.

Сомнения совета вызвала целесообразность введения и использование в ГК новых терминов - оператор платформы цифрового рубля, участник платформы цифрового рубля. "Разработчики определили договор цифрового счета (кошелька), как разновидность договора банковского счета, поэтому достаточно использовать устоявшуюся терминологию по отношению к сторонам договора: клиент (владелец счета) и банк", - говорится в сообщении.

"Некоторые нормы, которыми предлагается дополнить ГК, уже содержатся в общих положениях о банковском счете, которые предполагается распространять на договор цифрового счета. Мы не можем поддержать принятие подобных положений. Такого рода дублирование скажется на системности ГК и может вызвать в дальнейшем правовую неопределенность", - заявил Павел Крашенинников.

Законопроект вносит изменения в закон о национальной платежной системе. По нему ЦБ будет обязанным лицом по договору цифрового счета, но исполнение своих обязательств по договору частично возложит на третьих лиц - участников платформы цифрового рубля. Именно участники платформы будут принимать распоряжения пользователей платформы цифрового рубля о перечислении цифровых рублей, проверять их полномочия по распоряжению, реквизиты распоряжения и подтверждать возможность исполнения распоряжения. В свою очередь исполнять распоряжение будет ЦБ.

"По мнению совета, структура всех этих правоотношений в проектах представлена крайне размыто, нет ясности в том, в каком качестве в них участвуют указанные выше посредники, не определены порядок выбора финансовых посредников", - говорится в сообщении.

По мнению совета, обязанность по предоставлению доступа к платформе цифрового рубля необходимо квалифицировать и описать более подробно. "Также не до конца понятно, при осуществлении каких именно функций Банк России выступает как оператор платформы, а каких - как участник, и как это сказывается на его ответственности", - говорится в сообщении.

По мнению совета, представленные законопроекты не позволяют в достаточной мере чётко разграничить гражданско-правовой и публично-правовой статусы Банка России.

Ранее свои критические замечания к документу представили комитет Госдумы по информационной политике и правовое управление парламента. В частности, комитет считает, что из законопроекта должна быть исключена норма о том, что операции с персональными данными в рамках работы платформы ЦБ по цифровому рублю не должны находиться под контролем Роскомнадзора. В свою очередь целый блок вопросов правового управления вызвали поправки в закон "Об исполнительном производстве". Так, проект закона предусматривает, что в случае отсутствия у должника открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, он вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ему цифровых рублей на цифровом счете в сумме, соответствующей минимальному доходу. При этом в соответствии с законопроектом, если у гражданина нет банковского счета, у него нет и доступа к платформе цифрового рубля.

Профильным комитетом по данному законопроекту назначен комитет Госдумы по финансовому рынку, который еще не представил заключение на документ. По информации "Интерфакса", глава комитета Анатолий Аксаков уже направил в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК) в части интеграции в законодательство о налогах и сборах цифрового рубля. На документ было получено положительное заключение, но при этом с целым рядом замечаний технического характера.