Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который регулирует в правовом пространстве РФ обращение и выпуск цифрового рубля.

Документ (№270838-8) размещен в электронной базе данных парламента в четверг.

"Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

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