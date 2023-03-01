Депутаты разработали поправки в Налоговый кодекс о внедрении цифрового рубля

Правительство подготовило проект положительного отзыва на них, сказал источник "Интерфакса"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект положительного заключения на депутатские поправки в Налоговый кодекс (НК), которые прописывают механизм работы в России цифрового рубля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.

По его словам, ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил этот законопроект на согласование в правительство. После доработки и обсуждения документ получил положительное заключение, сообщил собеседник агентства.

В Налоговый кодекс вводится понятие "цифровой счет" - счет, открытый оператором платформы цифрового рубля на основании договора цифрового счета (кошелька). Прописывается возможность взыскания налоговой задолженности за счет цифровых рублей, находящихся на таких кошельках.

На оператора платформы цифрового рубля (Банк России) возлагаются отдельные полномочия по предоставлению налоговому органу сведений о цифровых счетах и об их владельцах. Кроме того, законопроект предлагает наделить банки обязанностью предоставлять сведения в отношении владельцев цифровых кошельков для налогового контроля.

Прописывается ответственность за несообщение в установленный срок банком налоговому органу сведений об открытии или о закрытии цифрового счета: 40 тысяч рублей - аналогичная сумма сейчас установлена за несообщение сведений о традиционных банковских счетах.

Законопроект предлагает освободить платформу цифрового рубля от уплаты НДС при проведении следующих операций: открытие и ведение цифрового счета организаций и физических лиц; осуществление переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля; оказание услуг, связанных с обслуживанием цифрового счета.

Предполагается, что закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Основной пакет законов о цифровом рубле (№ 270852-8 и № 270838-8) был внесен в Думу группой депутатов в конце 2022 года, но он пока не дошел до первого чтения в парламенте. Документы определяют правовой режим и правила использования цифрового рубля, правила его оборота.