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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Заместителем председателя Банка России с 1 марта назначен Валерий Казарин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем председателя Банка России с 1 марта назначен Валерий Казарин, ранее возглавлявший департамент проектов и процессов ЦБ, сообщил регулятор.

В новой должности Казарин продолжит курировать департамент проектов и процессов, а также будет курировать департамент закупок, департамент недвижимости ЦБ и технологический центр "Нудоль".

Исполняющим обязанности директора департамента проектов и процессов назначен Михаил Балакин, заместитель директора этого департамента.

28 февраля с поста заместителя председателя Банка России ушел Руслан Вестеровский. Он решил продолжить карьеру вне ЦБ и займет пост старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока "Управление благосостоянием", сообщала кредитная организация. В ЦБ Вестеровский отвечал за департаменты недвижимости и закупок, ТЦ "Нудоль".

Помимо этого, Вестеровский курировал Университет Банка России и департамент кадровой политики ЦБ. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, ЦБ пока не сообщил.

Банк России Валерий Казарин Нудоль Руслан Вестеровский Михаил Балакин
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