РФ продлила на 2023 год ввоз сыворотки для детского питания из "санкционных" стран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ продлила на 2023 год разрешение на ввоз деминерализованной сыворотки для детского питания из стран, на которые распространяется российское продэмбарго (действует с августа 2014 года).

Соответствующее постановление правительства подписано 27 февраля 2023 года и размещено на официальном портале по подготовке нормативных актов. Оно вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно опубликованной ранее пояснительной записке к проекту этого документа, постановление подготовлено в соответствии с решением, принятым на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 29 декабря 2022 года. Речь идет о деминерализованной сухой молочной сыворотке с уровнем деминерализации 90% (из кода 0404 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции, страной происхождения которой являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания.

В настоящее время в РФ основной объем изготавливаемой сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Этот товар используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для использования в производстве продуктов детского питания. "Из сыворотки со степенью деминерализации 50-70% невозможно производить заменители грудного молока, поскольку в готовой продукции существенно превышено общее содержание минеральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному элементу (натрий, калий, кальций и другие) от нормируемых в технических регламентах Евразийского экономического союза значений", - говорилось в документе.

Производителями сыворотки со степенью деминерализации 90% являются страны - изготовители сыров. Это прежде всего Франция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Аргентина, Белоруссия и Новая Зеландия.

РФ вывела эту сыворотку из-под продэмбарго в 2021 году. Затем эта мера была продлена на 2022 год. В 2021 году был разрешен ввоз 2 тыс. тонн такой сыворотки, в 2022 году – 3 661 тонны.