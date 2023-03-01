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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

В СКР рассказали о нескольких версиях инцидента с вертолетом Ми-8 под Мурманском

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает несколько версий причин жесткой посадки вертолета Ми-8, которая произошла во вторник днем вблизи села Ловозеро (Мурманская область), сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых - ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным следствия, пять человек из девяти на борту вертолета получили травмы. Двое были доставлены в Мурманскую областную больницу.

Следователи допросили очевидцев происшествия, изъяли образцы топлива и техническую документацию. Кроме того, назначен ряд экспертиз, включая летно-техническую.

Как сообщалось, во вторник вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе площадки Ловозеро.

СКР Мурманская область
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