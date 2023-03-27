Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В Мурманской области проведут этноэкспертизу Колмозерского месторождения лития

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проектный офис развития Арктики выступит оператором этнологической экспертизы в рамках проекта освоения Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщает сайт офиса.

В феврале лицензию на освоение Колмозерского месторождения получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом").

На сайте проектного офиса отмечается, что уже прошли встречи местных жителей с экспертами в селах Ловозеро и Краснощелье (Ловозерский район, Мурманская область).

Этнологическая экспертиза позволит оценить потенциальное воздействие на культуру, промыслы, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС), оленеводов Ловозерского района. Эксперты выявят сообщества и лиц, которых затронет проект и которые должны будут дать согласие на его реализацию. Также они определят территорию, затрагиваемую проектом, сделают ее карту с указанием сакральных мест и мест промысла и сведут все данные в единую этнологическую карту", - говорится в сообщении проектного офиса.

Планируется, что подготовительный этап экспертизы пройдет весной 2023 года, весной и летом состоится исследовательский этап, летом и осенью - экспертный этап. Подведение итогов с научно обоснованными рекомендациями для подготовки плана взаимодействия с КМНС запланировано на осень.

По данным проектного офиса, "Норникель" планирует создать "независимый механизм рассмотрения жалоб от местных жителей через организацию МОО "КМНСоюз", оказывающую юридическую помощь представителям коренных народов". Кроме того, с текущего года Ловозерский район войдет в периметр благотворительной программы "Норникеля" по выдаче грантов на местные проекты социальной направленности.

Как сообщалось, лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1 млрд 718,457 млн рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152 600 тонн, пентоксида тантала - 1 215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), в России не добывается.

Мурманская область Росатом Норникель Ловозеро Колмозерское месторождение Полярный литий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 марта

Продюсер Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Верзилов заочно арестован за фейки о ВС РФ

Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

Москалькова сообщила о передаче Украиной России пятерых тяжелораненых военных

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей

Горсуд Петербурга ликвидировал местное отделение партии ПАРНАС

Песков заявил, что санкции не изменят планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });