В Мурманской области проведут этноэкспертизу Колмозерского месторождения лития

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проектный офис развития Арктики выступит оператором этнологической экспертизы в рамках проекта освоения Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщает сайт офиса.

В феврале лицензию на освоение Колмозерского месторождения получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом").

На сайте проектного офиса отмечается, что уже прошли встречи местных жителей с экспертами в селах Ловозеро и Краснощелье (Ловозерский район, Мурманская область).

Этнологическая экспертиза позволит оценить потенциальное воздействие на культуру, промыслы, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС), оленеводов Ловозерского района. Эксперты выявят сообщества и лиц, которых затронет проект и которые должны будут дать согласие на его реализацию. Также они определят территорию, затрагиваемую проектом, сделают ее карту с указанием сакральных мест и мест промысла и сведут все данные в единую этнологическую карту", - говорится в сообщении проектного офиса.

Планируется, что подготовительный этап экспертизы пройдет весной 2023 года, весной и летом состоится исследовательский этап, летом и осенью - экспертный этап. Подведение итогов с научно обоснованными рекомендациями для подготовки плана взаимодействия с КМНС запланировано на осень.

По данным проектного офиса, "Норникель" планирует создать "независимый механизм рассмотрения жалоб от местных жителей через организацию МОО "КМНСоюз", оказывающую юридическую помощь представителям коренных народов". Кроме того, с текущего года Ловозерский район войдет в периметр благотворительной программы "Норникеля" по выдаче грантов на местные проекты социальной направленности.

Как сообщалось, лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1 млрд 718,457 млн рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152 600 тонн, пентоксида тантала - 1 215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), в России не добывается.