Москалькова предложила прописать в УК наказание за дискриминацию "с акцентом на русофобию"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Уголовном Кодексе уже есть статьи, подходящие для наказания за дискриминацию россиян, но для более эффективного привлечения к ответственности следует ввести в него отдельные составы "с акцентом на русофобию", заявила телеканалу "Россия-24" уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Вообще правовые основы для решения этого вопроса сегодня есть - есть статья 282-я Уголовного Кодекса, которая говорит о действиях дискриминационного характера по национальному признаку, и есть статья 12 Уголовного Кодекса, которая говорит об ответственности и иностранных граждан за действия, причиняющие ущерб нашим гражданам. Но на практике эти нормы недостаточно работают, и я думаю, что нужны специальные составы, которые бы делали акцент на русофобию как в общем-то не только общественно-опасное преступление. Это часть политики преступной в отношении российского государства", - сказала она.

Омбудсмен напомнила, что закрепить в законодательстве ответственность за проявления русофобии поручил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 года.

28 февраля на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил дать юридическое определение понятию "русофобия" и ввести уголовную ответственность за ее проявление. Москалькова тогда же сообщила, что стала получать много жалоб на проявления русофобии, и призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет активнее использовать существующие механизмы, закрепленные в законодательстве, а также назначать "общественное наказание" за проявления русофобии.

На этом же мероприятии начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов согласился, что нужно усилить ответственность за проявление русофобии в зарубежных странах.

"Учитывая, что вот это явление (русофобия) приняло такое распространенное и весьма такое нелицеприятное во многих странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность, естественно", - сказал он и от имени прокуратуры выразил готовность принять участие в устранении правовых пробелов в этой сфере.