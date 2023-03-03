Что произошло за день: пятница, 3 марта

Приговор нобелевскому лауреату в Белоруссии, дело о нападении диверсантов в Брянской области, указ о вводе внешнего управления в компаниях за срыв ГОЗ при военном положении

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Белоруссии к десяти годам колонии по делу "Весны". Гособвинитель просил для него 12 лет лишения свободы.

- СКР возбудил уголовное дело после нападения диверсантов на жителей Брянской области, их действия квалифицированы как теракт.

- Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС. Пристыковка прошла в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента.

- В срывающих ГОЗ компаниях будут вводить внешнее управление в случае военного положения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

- Райффайзенбанк временно перестал открывать новые счета юридическим лицам и ИП. Также банк не будет открывать новые валютные счета действующим корпоративным клиентам. Изменения не касаются клиентов - физических лиц.

- Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Квинси Промеса 2 года тюрьмы. Его обвиняют в нападении на родственника на семейной вечеринке в 2020 году.

- Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в финале теннисного турнира в Дубае.