Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин арестован по обвинению в коррупции

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина, обвиняемого в получении взяток, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении Москвина избрана по 2 мая, говорится в сообщении.

По версии следствия, он, являясь заместителем председателя правительства Ленинградской области и председателем наблюдательного совета АНО "Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области", в 2017-2021 годах получил взятку за общее покровительство на тот момент гендиректора АНО, а ныне - депутата регионального Заксобрания Даниила Федичева. Сумма взятки составила 8,5 млн рублей.

В отношении Москвина расследуется дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также Октябрьский районный суд Петербурга в субботу избрал меру пресечения Федичеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Мужчине избран домашний арест по 1 мая.

Следствие полагает, что Федичев, являясь генеральным директором АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области", подготовил и представил на рассмотрение наблюдательного совета организации вместе с инициативой об отчуждении доли Дирекции в уставном капитале ООО "Региональное агентство промышленного и гражданского строительства" отчеты об оценке рыночной стоимости доли, в которых умышленно не учел сведения о заключенных контрактах, планируемой и нераспределенной прибыли, что привело к убыткам в виде недополученной прибыли на сумму не менее 20 млн рублей.

По информации пресс-службы судов, Федичев признал вину. Москвина задержали 3 марта, Федичева - 2 марта.