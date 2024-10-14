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Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин осужден на 4 года колонии за взятки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина по делу о взятках на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Прокурор просил приговорить Москвина к восьми годам в колонии строгого режима, штрафу в 27 млн рублей и лишению на десять лет права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Защита и сам Москвин просили вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Подсудимый признал вину, раскаялся и заключил со следствием досудебное соглашение.

Москвина обвинили в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что Москвин, пока был заместителем председателя правительства Ленинградской области и председателем наблюдательного совета Дирекции комплексного развития территорий региона (ДКРТ), получил от на тот момент генерального директора ДКРТ Даниила Федичева, в отношении которого другим судом рассматривается дело о злоупотреблении полномочиями, взятку в 8,5 млн рублей за общее покровительство и непринятие мер при постановке вопроса об увольнении.

Второй коррупционный эпизод, о котором, по данным областной прокуратуры, Москвин сообщил сам, заключив досудебное соглашение, относится к 2021 году и связан с получением через посредника 4,1 млн рублей от сотрудника Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области.

Москвина задержали в марте 2023 года. Сначала он был арестован, позже его перевели под домашний арест.

Москвин был вице-губернатором Ленинградской области по строительству в 2015-2021 годах, затем работал представителем региона в Москве.

ДКРТ Михаил Москвин Даниил Федичев Ленинградская область Василеостровский районный суд
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