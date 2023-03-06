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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Более 11,1 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 11,1 тыс. случаев, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 11 163 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 615 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 26,8%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 14 субъектах РФ, снижение - в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 17 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 559 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 2 396.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 43 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 166 человек, или на 2,6% больше в сравнении с 5 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 353 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, 396 336 умерших и 21 686 422 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 06 марта 2023 годаПандемия коронавируса
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