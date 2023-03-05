Более 13,5 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 559 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Количество госпитализаций за сутки составило 840 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 46,5%, сообщили в штабе.

По его данным, увеличение количества госпитализированных отмечено в 11 субъектах РФ, снижение - в 65 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 049 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 490.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 39 умерших.

Выздоровели за сутки 8 936 человек, или на 22% меньше в сравнении с 4 марта, сказали в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 342 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 298 умерших и 21 677 256 выздоровевших.