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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Утверждены новые правила авансирования госконтрактов в 2023 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном авансировании госконтрактов в 2023 году, сообщает сайт правительства.

"Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта", - говорится в сообщении.

Новые правила касаются госконтрактов, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат казначейскому сопровождению.

"Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов", - отмечается в сообщении.

"По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств", - добавили в пресс-службе.

Документ также устанавливает повышенный размер авансирования госконтрактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Компании, заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве аванса до 90% от цены, обозначенной в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Решение будет действовать до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.

В середине марта 2022 года президент Владимир Путин предложил правительству увеличить объемы авансирования по госконтрактам до не менее чем 50% от стоимости контракта. Минпромторг до этого предлагал установить норму об авансировании госзакупок российской промпродукции в размере не менее 50% от цены контракта.

В результате в марте 2022 года временно, до конца года, правительство увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта. При этом оговаривалось, что под казначейское сопровождение будут подпадать авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта было освобождено от казначейского сопровождения.

Михаил Мишустин Правительство Минпромторг
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