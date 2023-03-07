Сертификаты на маткапитал получили 13 млн семей с 2007 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - С момента запуска в 2007 году программы материнского капитала сертификат на эти выплаты получили около 13 млн российских семей, сообщает сайт Социального фонда России.

Из этих 13 млн семей более 10,6 млн распорядились средствами господдержки на общую сумму 3,7 трлн рублей.

Первый сертификат материнского капитала был выдан в марте 2007 года. Тогда размер господдержки семей с двумя детьми составлял 250 тысяч рублей. Сегодня эта сумма составляет 775 628 рублей. Кроме того, материнский капитал теперь дается не только за второго, но и за первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года. Сумма господдержки семей с одним ребенком с февраля превышает полмиллиона рублей (586 947 рублей).

Материнский капитал, помимо улучшения жилищных условий, можно направить на образование ребенка, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения.

Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. Новый фонд обеспечивает все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали ПФР и ФСС.