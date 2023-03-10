Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Снижению уровню бедности в России способствовали расширение программы адресных выплат семьям с детьми, снижение уровня безработицы, рост заработных плат, а также повышение размеров социальных выплат, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"По данным Росстата, уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9%, а в целом по году - 10,5%, - напомнил он журналистам. - Наибольший вклад в снижение уровня бедности внесли расширение программы адресных выплат для семей с детьми, снижение уровня безработицы и рост заработных плат, а также повышение размеров социальных выплат".

По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году.

Платыгин добавил, что поддержка семей с детьми способствовала снижению уровня бедности. По его словам, если в 2021 году помощь на детей от 8 до 17 лет могли получать только одинокие родители, то с 1 апреля 2022 года ежемесячные выплаты распространены и на полные семьи с низкими доходами.

Кроме того, в 2022 году продолжали выплачиваться ежемесячные пособия на детей от 3 до 8 лет. В течение года этой мерой поддержки воспользовались родители почти 4,2 млн детей на общую сумму 419 млрд рублей, отметили в ВНИИ труда.

По данным института, на уровень бедности по итогам года повлияли также низкий уровень безработицы и рост заработных плат. "С середины 2022 года установились рекордно низкие показатели безработицы. То есть, число граждан, которые хотели бы иметь заработок, но не могли найти работу, было минимальным и сработало на снижение уровня бедности", - отметил Платыгин.

По его мнению, на снижение уровня бедности в 2022 году также повлияло решение о двухэтапной индексации основных социальных выплат. "Тогда страховые и социальные пенсии, прожиточный минимум и МРОТ возросли на 10%, что позволило поддержать доходы граждан в условиях роста цен", - сказал Платыгин.