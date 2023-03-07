Мишустин заявил, что цены на хлеб для населения не должны расти

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для граждан не должны повышаться.

В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тыс. рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году.

Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась".

Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.