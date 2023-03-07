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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Что произошло за день: вторник, 7 марта

Шойгу о потерях ВСУ, задержанные по делу о попытке атаки на военный самолет РФ в Белоруссии и уход Henkel

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Потери украинских войск в феврале превысили 11 тыс., сообщил Сергей Шойгу. По словам министра обороны РФ, это более чем на 40% превышает потери за январь.

- Лукашенко сообщил о задержании причастных к попытке атаки на военный самолет РФ. По словам белорусского президента, задержан завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин и его пособники. Позднее главный фигурант, имеющий паспорт Украины, сообщил, что для подрыва самолета на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля использовал два дрона.

- Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%. Ипотека вырастет на 12-16% после роста на 20% в 2022 году, следует из аналитического обзора ЦБ.

- NYT сообщила о возможной причастности проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках". По информации издания, власти США заявляют, что не обнаружили данных, указывающих на причастность России к взрывам на газопроводах. При этом в Вашингтоне признали, что "мало что знают об исполнителях диверсии".

- Henkel намерена уйти из России до конца марта. Германская компания представила отчет за 2022 год и сообщила, что рассчитывает прекратить деятельность в России до конца первого квартала 2023 года.

- Курортный сбор в Петербурге предлагается установить в размере 100 рублей в сутки. Взимать его будут с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

- Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников. Он раскритиковал расплывчатость формулировок документа.

- Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Иванов получил 8,5 года колонии. Он признан виновным в распространении заведомо ложной информации про действия Вооруженных сил РФ.

- Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы. В качестве протеста против пенсионной реформы останавливают все четыре терминала. Причем Франция - крупнейший в Европе покупатель и получатель СПГ.

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