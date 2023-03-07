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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Курортный сбор в Петербурге предлагается установить в размере 100 рублей в сутки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Размер курортного сбора в Петербурге может составить максимально допустимые федеральным законодательством 100 рублей, следует из документа, опубликованного на сайте городской администрации во вторник.

Сумма оговорена в законопроекте "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга". Проект постановления правительства, которым предлагается одобрить этот документ и рекомендовать губернатору Александру Беглову внести его в Заксобрание, в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно законопроекту, "курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика", под которыми подразумеваются совершеннолетние постояльцы гостиниц, хостелов и прочих средств размещения.

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Взимать сбор предлагается на всей территории Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Законопроект также оговаривает перечень льготных категорий граждан, освобожденных от сбора.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников тогда же уточнил, что собранные деньги будут обособлены в специальном бюджетном фонде и будут расходоваться лишь на "финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Закон о взимании курортного сбора - с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, - вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в 2022 году в Краснодарском крае он составляет 50 рублей в сутки на территории городского округа Сочи, 30 рублей в сутки - в других муниципальных образованиях; в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) - 50 рублей в сутки; в Алтайском крае (Белокуриха) - 50 рублей в сутки. Ранее в эксперименте также участвовал Крым, но с марта 2022 года курортный сбор в республике отменили.

По данным Минэкономразвития, средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах превысили 1 млрд 559 млн рублей. В период с 1 января по 28 апреля 2022 года объем собранных сборов составил 200,6 млн рублей.

Петербург
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