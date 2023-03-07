Лукашенко сообщил о задержании причастных к попытке атаки на военный самолет РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме "Мачулищи": это завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин и его пособники.

"Президент рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи", - передал во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Подробности сообщило агентство БелТА. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство.

По словам Лукашенко, диверсанта готовила СБУ. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что для задержания диверсанта закрывалась граница с Россией.

"Еще до командировки в Китай (вы, наверное, об этом догадались) были отданы самые жесткие распоряжения силовикам. Были перекрыты границы Беларуси. Но мы понимали, что основная наша проблема - это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его в Россию", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Потому что в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть и тысячи людей - военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля", - добавил белорусский президент.

Ранее МИД Белоруссии назвал фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском в конце февраля, во время которой якобы был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Кремле тогда не стали комментировать информацию об атаке на А-50. "Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

Позже в эфире гостелеканала "Беларусь 1" самолет А-50 был показан в исправном состоянии во время движения по взлетной полосе, на следующий день СМИ Белоруссии опубликовали кадры его взлета.