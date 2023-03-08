Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона накануне отказалась от обмена 70 украинских солдат на российских военнопленных, заявила в среду уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

При этом она опубликовала список находящихся в российском плену украинских военнослужащих с датами их рождения.

7 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военнослужащих. После этого Москалькова заявила, что обмен пленными в таком количестве произошел вопреки ранее достигнутой договоренности о схеме "160 на 160".