Путин в поздравлении с 8 Марта поблагодарил женщин-военнослужащих за смелость

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, поблагодарил за неравнодушие и отзывчивость в сложные для страны моменты, отметил смелость и отвагу женщин-военнослужащих.

"Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом. (...) Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие", - заявил президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Международного женского дня.

"Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию - защиту Родины, женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестёр из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закалённых бойцов", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что "в сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий".

Ранее сообщалось, что 8 марта российский президент вручит награды выдающимся женщинам страны.