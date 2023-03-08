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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Путин вручил женщинам госнаграды

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России - представительницам различных профессий, сообщает в среду сайт главы государства.

Выступая на церемонии в Екатерининском зале Кремля, Путин подчеркнул, что в РФ "нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов", они "вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений".

В числе награжденных - военная медсестра, молодая журналистка из Херсона, главврач Луганской республиканской детской больницы, заместитель руководителя Донецкого центра охраны материнства и детства, научный руководитель музея-усадьбы "Ясная Поляна". Мамам 11 и 13 детей вручены ордена "Мать-героиня".

Владимир Путин
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