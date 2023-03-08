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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Экс-гендиректор "Белгородской ипотечной корпорации" арестован по делу о взятке

С 2018 по 2021 годы корпорацию возглавлял Антон Иванов, который затем занимал пост мэра Белгорода

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Белгородская ипотечная корпорация" ("БИК"), обвиняемого в коррупционном преступлении, сообщает региональное управление СКР в среду. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года фигурант, являясь гендиректором "БИК", дал указания исполнительному директору на заключение договоров займа между корпорацией и несколькими коммерческими организациями. Впоследствии по этим договорам задолженность на общую сумму 50 млн рублей погашена не была.

При этом в период получения указанных займов через третью компанию гендиректору корпорации был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн рублей за содействие организациям, заключившим договора займов, а также за то, что меры по возвращению корпорации заемных средств не принимались, говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В сообщении СКР имя арестованного не приводится. Как сообщалось, с 2018 по 2021 годы генеральным директором АО "Белгородская ипотечная корпорация" являлся Антон Иванов. В октябре 2021 года он был назначен на должность первого заместителя мэра Белгорода, а 21 декабря того же года был избран мэром города.

7 ноября 2022 года Иванов покинул должность в связи с переходом на другую работу.

СКР Белгородская область
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