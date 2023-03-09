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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

"Росэнергоатом" сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС со стороны Украины

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре вновь начала получать электроэнергию на собственные потребности со стороны Украины после ночного отключения, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Электроснабжение восстановили", - сказал он.

Карчаа уточнил, что пятый и шестой энергоблоки не успели перевести в режим холодного останова, поэтому они "будут достаточно быстро запущены, как и было ранее, в режиме горячего останова".

Как сообщалось, энергоснабжение ЗАЭС было прекращено со стороны Украины в ночь на четверг в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией. После срабатывания автоматики включились дизельные генераторы, после чего должен был начаться процесс перевода двух энергоблоков из режима горячего останова в холодный. Радиационный фон остается в норме.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работали два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября 2022 года АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.

Запорожская АЭС с 28 февраля 2022 года находится под контролем российской армии.

Росэнергоатом Ренат Карчаа ЗАЭС Украина Энергодар
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