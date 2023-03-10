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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Песков призвал не преувеличивать число россиян, возвращающихся из Грузии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с возвращением в Россию из Грузии части россиян, которые выехали туда в период проведения частичной мобилизации.

"Люди уезжают, люди возвращаются. Есть такая часть населения, которая весьма креативно ведет себя на фоне тех или иных событий - с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция, и, конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях", - сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

По словам пресс-секретаря главы государства, эти люди "гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим является Родина".

"В то же время никто им не мешает поискать счастье и на стороне, но лучше, конечно, искать счастье на той стороне, где нет таких народных волнений (как в Грузии) и где не сжигают флаги своей родины", - заявил Песков.

Ранее со ссылкой на данные Северо-Кавказского таможенного управления сообщалось, что количество въехавших в РФ из Грузии легковых автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за сутки увеличилось почти вдвое и превысило 1,7 тыс.

По информации на 06:00 по Москве 10 марта, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 788 легковых автомобилей, на выезд из России - 824 машины. При этом очередей перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

Ранее на сайте управления сообщалось, что на это же время 9 марта за сутки на въезд в РФ из Грузии было оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд из России - 969.

Движение по Военно-Грузинской дороге, ведущей через российско-грузинскую границу, было открыто для всех видов транспорта с 00:20 по Москве 9 марта. Ограничения действовали с 5 марта из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Дмитрий Песков Грузия
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