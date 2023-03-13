Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Профильный комитет одобрил поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил к принятию в первом чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс термины, необходимые для внедрения цифрового рубля.

При этом основной законопроект, в котором прописываются полномочия Банка России и работа платформы цифрового рубля, пока одобрение своего профильного комитета - по финансовому рынку - не получил.

Группа депутатов и сенаторов внесла в палату законопроекты о цифровом рубле (№ 270852-8 и № 270838-8) в конце декабря 2022 года. В числе авторов проектов глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев и Андрей Клишас.

В частности, поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (ранее туда были включены цифровые права). Глава, которая регулирует порядок ведения и открытия банковского счета, дополняется положениями о "договоре цифрового счета", а также порядке и особенностях его заключения, расторжения, совершения операций по нему. В частности, не допускается начисление процентов на остаток цифровых рублей. Кроме того, уточняется, что права на цифровые рубли могут быть по усмотрению гражданина завещаны. Этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении 16 марта, сообщила пресс-служба Анатолия Аксакова.

При этом, судя по базе данных Госдумы, дата рассмотрения другого законопроекта из пакета - о внесении изменений в отдельные законодательные акты - пока не определена. Документ прописывает полномочия ЦБ в регулировании платформы по выпуску цифровых рублей и взаимоотношения его участников - банков, регулятора и граждан.

Ранее документ получил ряд замечаний со стороны комитетов-исполнителей и правового управления. Так, думский комитет по информационной политике считает, что авторы проекта закона о цифровом рубле должны исключить из него норму о том, что операции с персональными данными в рамках работы платформы ЦБ по цифровому рублю не должны находиться под контролем Роскомнадзора. Аналогичное замечание указано и в заключении комитета Госдумы по безопасности. Правовое управление парламента представило замечания к правоприменению в рамках поправок в закон "Об исполнительном производстве". Так, проект закона предусматривает, что в случае отсутствия у должника открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, он вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ему цифровых рублей на цифровом счете в сумме, соответствующей минимальному доходу. При этом в соответствии с законопроектом, если у гражданина нет банковского счета, у него нет и доступа к платформе цифрового рубля.

Профильным комитетом по данному законопроекту является комитет Госдумы по финансовому рынку, который еще не представил заключение на документ.

Госдума Гражданский кодекс Анатолий Аксаков Андрей Клишас Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

В Думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

"ВКонтакте" устранила неполадки в своей работе

В Кремле не исключили участия Путина в саммите "двадцатки" в Дели

ФТС возобновила публикацию части таможенной статистики внешней торговли

Активистку из Хабаровска заподозрили в госизмене из-за финансирования ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 12 марта

МИД сообщил, что переговоры о продлении "зерновой сделки" с представителями РФ не велись

Причиной возвращения Boeing 737 в Петербург 9 марта стали погодные условия

Патриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });