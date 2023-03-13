Профильный комитет одобрил поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил к принятию в первом чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс термины, необходимые для внедрения цифрового рубля.

При этом основной законопроект, в котором прописываются полномочия Банка России и работа платформы цифрового рубля, пока одобрение своего профильного комитета - по финансовому рынку - не получил.

Группа депутатов и сенаторов внесла в палату законопроекты о цифровом рубле (№ 270852-8 и № 270838-8) в конце декабря 2022 года. В числе авторов проектов глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев и Андрей Клишас.

В частности, поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (ранее туда были включены цифровые права). Глава, которая регулирует порядок ведения и открытия банковского счета, дополняется положениями о "договоре цифрового счета", а также порядке и особенностях его заключения, расторжения, совершения операций по нему. В частности, не допускается начисление процентов на остаток цифровых рублей. Кроме того, уточняется, что права на цифровые рубли могут быть по усмотрению гражданина завещаны. Этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении 16 марта, сообщила пресс-служба Анатолия Аксакова.

При этом, судя по базе данных Госдумы, дата рассмотрения другого законопроекта из пакета - о внесении изменений в отдельные законодательные акты - пока не определена. Документ прописывает полномочия ЦБ в регулировании платформы по выпуску цифровых рублей и взаимоотношения его участников - банков, регулятора и граждан.

Ранее документ получил ряд замечаний со стороны комитетов-исполнителей и правового управления. Так, думский комитет по информационной политике считает, что авторы проекта закона о цифровом рубле должны исключить из него норму о том, что операции с персональными данными в рамках работы платформы ЦБ по цифровому рублю не должны находиться под контролем Роскомнадзора. Аналогичное замечание указано и в заключении комитета Госдумы по безопасности. Правовое управление парламента представило замечания к правоприменению в рамках поправок в закон "Об исполнительном производстве". Так, проект закона предусматривает, что в случае отсутствия у должника открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, он вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ему цифровых рублей на цифровом счете в сумме, соответствующей минимальному доходу. При этом в соответствии с законопроектом, если у гражданина нет банковского счета, у него нет и доступа к платформе цифрового рубля.

Профильным комитетом по данному законопроекту является комитет Госдумы по финансовому рынку, который еще не представил заключение на документ.