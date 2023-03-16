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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Совещание Путина с правительством перенесено на 22 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на среду, 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени, и из-за предстоящей в четверг международной встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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